Нижний Новгород, , 20:15 — REGNUM Нижегородская поликлиника №21 перешла на особый режим работы по предписанию Роспотребназора в связи с визитом пациента с коронавирусом. Четверо сотрудников отправлены на карантин.

«Работа ведется согласно предписанию Роспотребнадзора по Нижегородской области в связи с нахождением на территории учреждения пациента с подтвержденным результатом на новую коронавирусную инфекцию», — цитирует сообщение нижегородского минздрава nn.ru.

Все остальные сотрудники поликлиники работают в средствах индивидуальной защиты. В помещениях учреждения проведена дезинфекция. Прием пациентов с симптомами ОРВИ осуществляется на дому. Для сотрудников и пациентов в поликлинике организован входной фильтр. При этом продолжают прием узкие специалисты: эндокринолог, невролог, хирург, лор врач, окулист, онколог, гематолог — по одному в смену.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на карантин было закрыто отделение нефрологии городской клинической больницы №33 из-за выявления коронавируса у пациента.

На прошлой неделе по аналогичной причине закрылась Борская центральная районная больница. Пациента с выявленным заражением перевели в инфекционную больницу №2 в Нижнем Новгороде. Для пациентов и сотрудников больницы организовано питание и места для сна.