Москва, , 20:14 — REGNUM Инициатива по предоставлению гражданам «кредитных каникул», безусловно, была необходима для помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуацией в связи со снижением доходов. Однако реализация этой меры вызывает как минимум недоумение, заявила 6 апреля ИА REGNUM руководитель Центра Правовой поддержки Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности Наталья Залюбовская.

«Уже после внесения данных поправок в закон многие стали говорить об излишней бюрократической сложности доказывания своего права на получение отсрочки платежей. Ведь ни для кого не секрет, что огромная часть людей получает зарплату по так называемой «серой схеме». Таким образом, уже на этапе доказывания снижения своего дохода на 30% многие граждане не смогут предоставить достоверных документов», — отметила юрист.

Однако после того, как правительство определило максимальный размер кредитов, людям стало ясно, что фактически, несмотря на введённые ограничительные меры со стороны государства в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, ответственность по своим платежам они будут нести самостоятельно, подчеркнула Залюбовская.

«Судя по установленным правительством максимальным размерам кредитов, по которым заемщики могут рассчитывать на кредитные каникулы, данные меры по большей части направлены на помощь жителям регионов и беднейшим слоям населения, в то время как проблемы, связанные со снижением доходов, особенно остро отразились на жителях мегаполисов. К примеру, средний размер ипотечного кредита в 2019 году был около 2,4 млн рублей. Средний автокредит в Москве составляет примерно миллион рублей. Таким образом, большинство заемщиков столицы получить кредитные каникулы попросту не смогут. Это касается и малого и среднего бизнеса, кредиты которых, как правило, значительно превышают суммы, установленные правительством для применения мер «поддержки», — пояснила эксперт.

По её словам, в данном случае лицам, чьи обязательства больше, либо остаётся надеяться на лояльность банка и согласовывать индивидуальные условия для погашения обязательств, либо искать программы для реструктуризации задолженностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул: для физлиц 250 тыс. рублей по потребкредиту, по автокредиту — 600 тыс. рублей, по ипотеке — 1,5 млн рублей. Причем в льготный период продолжают начисляться проценты.