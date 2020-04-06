Владимир, , 20:05 — REGNUM Во Владимирской области часть детей не имеет необходимого оборудования для дистанционного обучения. Как сообщает ИА REGNUM, к такому выводы пришли власти после проведённого по поручению губернатора мониторинга.

Решать эти проблемы школьники будут с органами местного самоуправления. Школы в Коврове и Радужном, а также в Александровском, Гусь-Хрустальном, Собинском и Юрьев-Польском районах предоставили ученикам необходимое оборудование во временное пользование.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после каникул к дистанционному обучению школы Владимирской области приступили с 6 апреля. Колледжи начнут работу в удалённом режиме с 13 апреля.

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