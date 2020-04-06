Владимир, , 19:59 — REGNUM Во Владимирской области на дистанционное образование с 6 апреля переходят школы, с 13 апреля — колледжи. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональный департамент образования.

Процесс будет развёрнут на защищённых и аттестованных серверах Регионального центра обработки данных и платформах, рекомендованных Министерством просвещения России. Учащимся будут доступны лекции, тесты, интерактивные задания, обмен сообщениями, возможность загружать файлы и делать ссылки на внешние ресурсы, в том числе включать уроки «Российской электронной школы» и Яндекс-учебника.

Поддержку оказывает Центр цифровой трансформации образования на базе Владимирского института развития образования, который создал горячую линию для оперативной помощи администраторам и педагогам. Такая же линия запущена для родителей и детей, осваивающих дистанционные технологии.

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