Магнитогорск, Челябинская область, , 19:56 — REGNUM В Магнитогорске 31-летний машинист осуждён за причинение смерти своему коллеге. Об этом сообщает пресс-служба челябинской облпрокуратуры.

Приговор вынес Ленинский райсуд. Преступление произошло в июне 2019 года. Гражданин управлял электровозом и наехал на составителя поездов. Мужчину зажало между вагонами и он скончался.

Суд учёл, что машинист имеет на иждивении маленьких детей, а также явился с повинной, и назначил ему 1 год 6 месяцев условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, он заплатит родственникам погибшего 400 тыс. рублей.