Кострома, , 19:46 — REGNUM В Костроме два подростка излечились от коронавируса. Об этом 6 апреля журналистам сообщила заместитель губернатора Костромской области Ольга Еремина. Речь идет о детях, вернувшихся в областной центр 21 марта после поездки в Англию.

«Два ребенка выздоровели. У них нет коронавирусной инфекции. Тесты, которые положено провести по стандартам, показывают результат, который говорит об отсутствии инфекции. Они выписаны сегодня из окружной больницы № 1. Таким образом, на сегодняшний день в Костромской области за весь период март-апрель на текущее время 9 граждан с подтверждением коронавирусной инфекции и первая положительная статистика», — сказала Ольга Еремина.

Напомним, 3 апреля в Костромской области официально подтвердили первую смерть от COVID-19. В больнице Костромского округа №2 умерла 70-летняя пенсионерка, приехавшая в областной центр из другого региона. Женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и страдала хроническими заболеваниями.