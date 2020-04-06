Кострома, 6 апреля 2020, 19:46 — REGNUM В Костроме два подростка излечились от коронавируса. Об этом 6 апреля журналистам сообщила заместитель губернатора Костромской области Ольга Еремина. Речь идет о детях, вернувшихся в областной центр 21 марта после поездки в Англию.
Напомним, 3 апреля в Костромской области официально подтвердили первую смерть от COVID-19. В больнице Костромского округа №2 умерла 70-летняя пенсионерка, приехавшая в областной центр из другого региона. Женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и страдала хроническими заболеваниями.