Вологда, , 19:46 — REGNUM В Вологодской области 13 человек сдали положительный тест на новый коронавирус. Если результаты подтвердит федеральная лаборатория, число зараженных в регионе вырастет до 36. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Заражение коронавирусом на сегодняшний день подтверждено у 23 жителей, проживающих в Череповце и Вологде, предварительный диагноз поставлен еще 13 больным. Обследование прошли порядка 4200 вологжан», — сообщили в правительстве.

До 30 апреля в регионе продолжает действовать режим тотальной самоизоляции, введены жесткие ограничения и запреты для предотвращения распространения инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Череповце из-за распространения коронавируса был веден режим ЧС. Первым пациентом с коронавирусом оказался топ-менеджер компании «Северсталь». После его возвращения из поездки вирус был обнаружен еще у нескольких работников предприятия.