Женева, Швейцария, , 19:43 — REGNUM Рекомендацию носить медицинские маски лишь тем, кто в них действительно нуждается, дал 6 апреля в ходе брифинга в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он пояснил, что специалисты ВОЗ обеспокоены тем, что чрезмерное и неправильное использование защитных медицинских масок широкими слоями населения может привести к их дефициту для людей, которые в них на самом деле нуждаются.

Гебрейесус уточнил, что ВОЗ рекомендует носить маски больным людям и тем, кто осуществляет уход за пациентами, в том числе на дому. При этом глава ВОЗ напомнил, что маску следует носить безопасно и надлежащим образом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении правительством РФ ограничений на оптовую и розничную продажу медицинских масок.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ ввело ограничение на оптовую и розничную продажу масок