Москва, , 19:43 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский осудил рекомендующих употреблять корень имбиря, лимон и чеснок в качестве «лекарства» от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

«Предложение ЛДПР — арестовать Олега Торуснова за распространение ложной информации на весь срок пандемии коронавируса. Хватит морочить голову тысячам граждан», — отметил Жириновский.

Также он предложил уволить профессора кафедры госпитальной терапии Сечиновского университета Сергея Яковлева., который заявил, что носить маску надо только в помещении, а на улице это якобы бесполезно.

«Профессор, видимо, совсем не понимает, что такое вирус. Любой его носитель распространяет заразу не только во время кашля или чихания, но и просто дыхания, и в воздухе вирус может оставаться до трех часов, и если он попадёт в ротовую полость другого человек, то он может заразиться. Поэтому маску нужно обязательно носить везде. А профессора Яковлева нужно уволить», — считает парламентарий.