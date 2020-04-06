Кишинёв, , 19:40 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон призвал молдавских гастарбайтеров не приезжать домой на пасхальные праздники. Как передает ИА REGNUM, Додон сказал, что в этом году в условиях пандемии коронавируса мигрантам стоит воздержаться от традиции приезжать на пасхальные праздники в Молдавию, чтобы повидать родственников.

Додон добавил, что лучший подарок, который гастарбайтеры могут сделать своим близким, — это не подвергать их риску заражения COVID-19. Он добавил, что всем приехавшим придется в обязательном порядке провести 14 дней в карантине.

Глава государства отметил, что одна из жертв коронавируса в Молдавии — пожилая женщина, заразившаяся от своей родственницы, приехавшей из-за рубежа и нарушившей карантин. «Не подвергайте риску здоровье своих близких: детей, родителей, бабушек и дедушек», — призвал Додон.

Ранее, отметим, президент Румынии Клаус Йоханнис выступил с таким же призывом к румынским мигрантам в Западной Европе. В Молдавии и Румынии пасхальные праздники — традиционно период, когда десятки тысяч гастарбайтеров возвращаются на родину, чтобы повидать родных.

Между тем коронавирус в Молдавию и Румынию привезли в конце февраля именно гастарбайтеры, возвращающиеся с заработков в Италии.

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