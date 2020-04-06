Челябинск, , 19:36 — REGNUM В Челябинской области 28-летний гражданин осуждён за убийство 90-летней женщины и другие преступления. Приговор 6 апреля вынес облсуд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В декабре 2018 года он перевёл со счёта своей матери на свою карту 160 тысяч рублей и потратил их на свои нужды. А в январе 2019-го проник в дом ку незнакомой старушке. Хозяйка дома увидела его и стала звать на помощь. Но тот убил женщину и завладел суммой в 4133 рублей, а затем поджёг вещи в доме.

Суд назначил ему 17 лет строгого режима. Также он должен уплатить внучке погибшей 1 млн рублей.