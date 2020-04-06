Рим, , 19:27 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 6 апреля, в Италии умерли 16 523 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 636, сообщили в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее число погибших увеличилось на 525.

Выздоровели 22 837 человек, за день этот показатель увеличился на 1022 (днем ранее — на 819).

Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3589. В настоящее время больны 93 187 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 132 537.