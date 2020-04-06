Курск, , 19:26 — REGNUM В Курской области под медицинским наблюдением в изоляции находятся 270 человек, которые могли заразиться коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Карантин снят с 747 человек. В областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко на изоляции находятся 65 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонией.

Лабораторно подтверждено заражение коронавирусом у четырёх человек, они проходят лечение.

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