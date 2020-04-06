Флоренция, Италия, , 19:23 — REGNUM Запрет на появление на улице без медицинской маски введён в области Тоскана (Италия), сообщает 6 апреля ANSA.

Соответствующее распоряжение сделал тосканский губернатор Энрико Росси в рамках противодействия распространению коронавируса.

Жителям Тосканы маски будут выдавать — в количестве восьми с половиной миллионов. Мера вступит в силу в ближайшие дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Италии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом приблизилось к 130 тысячам. Количество летальных исходов достигло 15 887.

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