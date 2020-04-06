Челябинск, , 19:22 — REGNUM Четверо жителей Челябинска осуждены за убийство юноши и девушки. Преступление было совершено в Еткульском районе, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В зависимости от роли они были признаны виновными в убийстве и пособничестве в убийстве. 16 июля 2007 года эти граждане вывезли юношу и девушку в Еткульский район, где пытались получить у них сведения об исчезновении своего приятеля. В итоге убийцы задушили потерпевших, их ценные вещи присвоили, а тела спрятали.

Суд назначил им от 16 до 23 лет. Отбывать сроки они будут в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу родственника одного из убитых с них взыщут по 1 млн рублей.