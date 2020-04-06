6 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

За карантином и эпидемией коронавируса как-то отошли на второй план многие вещи, в том числе война на Донбассе. Оно и понятно, ведь заболеть коронавирусом может каждый, а войну многие на Украине давно воспринимают, как футбольный матч — да интересно, да много разговоров, но от своей жизни очень далеко.

Алексей Терехов, , 19:41 — REGNUM За карантином и эпидемией коронавируса как-то отошли на второй план многие вещи, в том числе война на Донбассе. Оно и понятно, ведь заболеть коронавирусом может каждый, а войну многие на Украине давно воспринимают, как футбольный матч — да интересно, да много разговоров, но от своей жизни очень далеко.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

И как-то не очень заметно прошла новость о том, что никакого Консультативного Совета по Донбассу не будет, хотя еще месяц назад об этом в Минске договорились официальные представители России и Украины Дмитрий Козак и Андрей Ермак. Почти одновременно, прошло еще одно знаковое событие — увольнение Сергея Сивохо, советника секретаря СНБО Украины, на которое обратили внимание еще меньше.

А ведь он был единственным чиновником, пришедшим вместе с Зеленским, риторика которого очень сильно отличалась от такой привычной демагогии последних шести лет.

Сивохо был не просто уволен, а выброшен и предан почти всеми, кто вместе с Зе так громко кричали, что ради мира готовы на любые, пусть даже не самые популярные шаги. Зеленский не понял, сколь знаковым и позорным лично для него было это событие.

В центре Киева на презентации своей программы Сивохо, который на тот момент был действующим советником секретаря СНБО Украины, группа радикалов, при полном равнодушии полиции, выгоняет как нашкодившего школьника.

Никто за него не заступился, более того, через несколько дней, его призвала уволить часть фракции «Слуги народа», та часть, которую принято называть соросятами. Но ни одним словом, ни одним жестом за него не заступился Зеленский.

Неужели он не понимал, что это не Сивохо пнули, это его Зеленского пнули, причем, не его избиратели, а маленькая кучка людей, имеющая 1−2% поддержки. Неужели опыт Порошенко и Ющенко ничему не учит?

Сергей Сивохо Rowland Goodman

Другое очень малозаметное, но знаковое событие. Несколько месяцев назад, после громкого заявления одиозного львовского журналиста Остапа Дроздова о том, что необходимо всех жителей ЛДНР лишать гражданства и паспортов. Потом они сами должны будут доказывать, что они хорошие и примерные украинцы, независимо от возраста и от того, кто какую занимал позицию, проживая в ЛДНР, а уже Дроздовы будут решать, стоит или нет им возвращать украинский паспорт.

Дроздов, который позиционирует себя ярым антисоветчиком, антикоммунистом и русофобом сам не замечает, что является типичным сталинистом в самом махровом значении этого слова. Вспомните выселение крымских татар, чеченцев, поволжских немцев, операцию «Бывшие люди».

Нет личной ответственности, виноват народ, класс, неважно, что вы делали или не делали. Все на выселение, а Дроздов будет вершителем судеб.

Мысль Дроздова на этом не останавливается: «Я за возвращение территорий, но я против возвращения этих миллиона-полтора людей».

Страшно представить, что сделал бы с этими людьми в случае возвращения территорий, руководи процессом этот маленький гиммлероподобный человечек. Выселение, концлагеря или по методу Эйхмана? Cложно сказать.

После этих высказываний журналист издания Странa.UA Олеся Медведева подает заявление в полицию.

Какую же ответственность понес пан Дроздов? Правильно, абсолютно никакой. Ну, наверное, хоть немного затих? Полная безнаказанность, как и по громким делам Стерненко, Карасю, убийству Бузины, что уж тут говорить про призывы какого-то Дроздова.

Остап Дроздов Скриншот страницы социальной сети Facebook @ostap.drozdov

В программе «Drozdov.Прямим текстом» («Дроздов. Прямым текстом») от 03.04.2020 Остап пошел дальше.

Он уже не озабочен судьбами жителей ЛДНР после возврата территорий. Он рассказывает, как он занимается уборкой на карантине, как он замечательно убрал квартиру, но… а вот было бы хорошо, 73 см пыли и клещей (читай 73% избирателей Зеленского) вычистить и выбросить с Украины (прямо система Шигалева у Достоевского).

Он не уточняет, куда их девать, но не трудно представить, что стало бы со многими, решай их судьбу пан Остап.

На протяжении всей программы, автор называет 73% избирателей Украины «пылюкой и клещами» и «идиоты и недоумки». Где так можно еще?

Надо отдать должное, дальше Дроздов говорит вещи, с которыми трудно не согласиться. Должности в Украине как продавались, так и продаются. Люди, отдавшие свои голоса не столько за Зеленского, сколько против Порошенко, вдруг с удивлением обнаружили, что между ними образуется какой-то союз-договорнячок.

Вспомним недавние заявления украинского юриста Андрея Портнова оголосовании «Европейской Солидарности» Порошенко совместно со «Слугами народа» в обмен на торможение разбирательства по уголовным делам по Порошенко. Трудно спорить с утверждением о победе системы над несистемным кандидатом Зе.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Трудно поспорить с тем, что всего за один год Зеленский растерял то, чего не имел никогда ни один украинский президент — полноту власти.

И он, неглупый человек, не понимает самых простых вещей — нельзя обманывать людей, даже для принятия нужных законов, нельзя не выполнять своих обещаний.

Опыт Ющенко и Порошенко ничему не учит. Неужели непонятно, что если ты не выполняешь то, что ты обещал, то крах неизбежен? И чем больше тебя любили, тем больше тебя будут ненавидеть.

Случай с Сивохо — суперзнаковое событие. Желание всем быть хорошим, всем угодить — очень хорошо для артиста, но очень плохо для руководителя.

Пройдет эпидемия и Зе нужно будет определяться, по какому пути он пойдет, вслед за Ющенко и Порошенко на свалку истории или войдет в историю не только как хороший актер, но и хороший государственный деятель, а без реального мира на Донбассе, без борьбы с коррупцией этого сделать не получится.