Москва,
7 апреля 2020, 03:00 — REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 7 апреля: в 1945 году войска 3-го Украинского фронта вступили в Вену с юга, войска 2-го Украинского фронта подступают к Братиславе.
«Только за последние дни наши летчики провели с ними больше сотни воздушных боев, в которых сбили около 160 вражеских самолетов. Успех наших летчиков зиждется на высоком боевом мастерстве, смелости и инициативе».
газета «Красная звезда» от 7 апреля 1945 года
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