Берлин, , 19:15 — REGNUM Провести расследование ситуации с медицинскими масками, так и не доехавшими до заказчика в Берлине призвала 6 апреля в ходе пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Меркель уточнила, что у неё нет подробной информации о произошедшем, в её распоряжении есть несколько очень разных заявлений по поводу создавшейся ситуации, но вице-канцлер Германии подчеркнула, что инцидент должен быть расследован.

Согласно заявлению администрации сенатора Берлина по внутренним делам Андреаса Гайзеля, оплаченная партия защитных масок типа FFP2, заказанная полицией Берлина у производителя в США, была конфискована в аэропорту Бангкока. По данным Гайзеля, партия из 200 тыс. штук медицинских масок не была доставлена в пункт назначения.

Об инциденте сообщало и издание Tagesspiegel, утверждавшее, что партия медицинских масок из 400 тыс. штук, якобы, была перехвачена на пути в пункт назначения США.

В свою очередь, посольство США в Германии официально заявило о непричастности американских властей к ситуации с исчезновением масок, заказанных полицией Берлина и уточнило, что не владеет информацией о таких поставках.

Ранее ИА REGNUM сообщало о перехвате США в городе Бангкоке партии медицинских масок, предназначенных для берлинской полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: США перехватили 200 тысяч защитных масок, направленных в Германию — СМИ