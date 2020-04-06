Чебоксары, 6 апреля 2020, 19:13 — REGNUM Глава администрации Урмарского района Чувашии Андрей Васильев, где выявлен случай новой коронавирусной инфекции и два корпуса центральной больницы превратили в обсерватор, призвал жителей не поддаваться панике и не распространять слухи. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте муниципального образования.
Сити-менеджер напомнил о необходимости соблюдать режим самоизоляции, санитарно-профилактические мероприятия и ограничительные меры, рекомендовав «ограничить свои перемещения» и проводить «больше времени дома в кругу семьи».
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Как сообщало ИА REGNUM, в Урмарском районе Чувашии два корпуса центральной больницы превратили в обсерватор после положительного теста на коронавирус у одной из пациенток. В нём проходят лечение 46 человек из группы первого контакта. Всего в республике подтверждено восемь случаев коронавируса, при этом первый пациент прошёл лечение и был выписан: тесты показали отсутствие инфекции.
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