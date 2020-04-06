Варшава, , 19:10 — REGNUM Количество пациентов, умерших от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, превысило в Польше 100 человек, сообщает 6 апреля министерство здравоохранения страны.

По официальным данным Минздрава Польши, на 6 апреля в стране умерло от коронавируса 107 человек.

Всего на польской территории выявлено 4 413 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши в связи с коронавирусной пандемией закрыло границы для всех иностранцев, прекратило международное авиа‑ и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыло детские, образовательные и развлекательные учреждения и все магазины, кроме продуктовых.

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