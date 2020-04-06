6 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Санкт-Петербург, , 19:28 — REGNUM В понедельник, 6 апреля, пожилые петербуржцы отправились в отделения банков, чтобы получить свои апрельские пенсии. Поскольку до конца месяца финансовые учреждения будут работать в ограниченном количестве, часть из них закрыта, горожане выстроились в очереди. Однако старались соблюдать дистанцию, установленную властями на период борьбы с коронавирусом. Фотокорреспондент ИА REGNUM Дарья Драй понаблюдала за этим процессом.

Работа Сбербанка на улице Бабушкина в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа Сбербанка на улице Бабушкина в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, например флагманские клиентские центры Почта Банка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работают в полном объеме со 2 по 14 апреля. На это время, в связи с действием режима самоизоляции и для предотвращения скопления большого количества посетителей, в почтовых отделениях временно приостановлена работа в них сотрудников банка.

«Увеличения объема клиентского потока в офисах банка мы не наблюдаем, поскольку граждане стараются соблюдать режим самоизоляции и многие свои финансовые операции совершают через дистанционные каналы обслуживания — мобильное приложение и интернет-банк Почта Банк Онлайн», — пояснил ИА REGNUM директор Северо-Западного макрорегиона Почта Банка Алексей Соловьев.

Закрытое отделение ВТБ на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM Закрытое отделение ВТБ на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Он также отметил, что в настоящее время в банке отмечают увеличение спроса на мобильное приложение, его где-то на 15% чаще стали устанавливать по сравнению с обычным периодом.

«В первую очередь это делается, чтобы не приходить в отделение банка и не спрашивать о состоянии кредита — сколько осталось платить, какая сумма платежа, а также чтобы пользоваться чатом. Это касается и пенсионеров, которые для получения пенсий пользуются счетами Почта Банка. Они активно осваивают удаленные каналы доступа, а при необходимости снятия наличных используют ближайший банкомат Почта Банка или банков группы ВТБ», — пояснил собеседник агентства.

Работа отделения Сбербанка на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Убедиться в этом удалось и самому фотокорреспонденту, который огромных очередей в отделение Почты Банка не обнаружил, зато заметил небольшую группу из молодых людей. Человек шесть спокойно стояли у дверей отделения, при этом соблюдая положенную дистанцию в 1,5 метра. Такую же очередь можно было наблюдать и у соседней двери, в Росбанк. Там клиенты было больше, около десятка, но дистанция меньше метра.

Что касается Сбербанка, то там ситуация с очередями немного иная. Люди на улице хотя и не стояли, но в отделениях было непривычно, для последнего времени, оживленно. Так, через витрину отделения на Невском, 82 можно было наблюдать человек 20 оживающих своей очереди к специалисту. Все сотрудницы отделения «Сбербанка» были в масках, в то время как средства защиты у клиентов были не у всех, да и пенсионеров заметить среди клиентов было сложно.

«Указом Президента РФ эта неделя была объявлена нерабочей. Офисы были переведены в формат выходного дня. Пенсионный фонд России и Сбербанк обеспечили досрочную выплату пенсий тем пенсионерам, кто обычно получает до 12 числа месяца. Однако не все пенсионеры, которые снимают пенсию наличными в офисе, успели это сделать, и в настоящее время мы гибко подходим к ситуации, открываем дополнительные офисы для того, чтобы обслужить полноценно клиентов Банка», — пояснили в Сбербанке корреспонденту ИА REGNUM.

Работа отделения Сбербанка на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Сейчас в финансовом учреждении активно работают над расширением операционного времени для обработки реестров, поступающих от ПФР, чтобы обеспечить своевременное зачисление пенсионных выплат. Однако тем, кто не хочет ждать и тратить своё время предлагается воспользоваться пенсионной картой, которой можно расплачиваться в магазине не снимая наличные и оплачивать регулярные платежи с помощью сервисов в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн. Если все же требуются наличные, то их можно снять в банкоматах, которые работают в штатном режиме.

«Однако с 6 по 30 апреля офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику. «Сбербанк» ежедневно мониторит ситуацию и будет обеспечивать работу того количества отделений, которое окажется достаточным для удовлетворения потребностей жителей страны в финансовых услугах», — подчеркнули в пресс-службе финансового учреждения.

Работа отделения Сбербанка на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM Работа отделения Сбербанка на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, в Сбербанке отметили, что в день выплаты пенсий будет работать вся филиальная сеть Северо-Западного банка ПАО Сбербанк по стандартному режиму работы.

«Стоит отметить, что в зависимости от региона, день выплаты пенсий определяется индивидуально», — подытожили в пресс-службе Сбербанка.