Кишинёв, , 19:04 — REGNUM Власти Молдавии решили сменить тактику лечения больных коронавирусом: если раньше всех заразившихся госпитализировали и изолировали в больницах, то теперь больных коронавирусом в легкой форме будут лечить дома. Как заявил 6 апреля премьер-министр Молдавии Ион Кику, больные смогут лечиться дома, если они не входят в группу риска и у них нет хронических заболеваний, передает ИА REGNUM.

Кику пояснил, что этому подходу Молдавия научилась у европейских стран. «Вы знаете, что в Европе не госпитализируют людей с коронавирусом в легкой форме. Мы решили позаимствовать этот подход», — сказал он.

Власти Молдавии, по его словам, подготовили сразу несколько помещений для размещения больных коронавирусом. Помимо отданного под эти цели выставочного центра Moldexpo, в Кишиневе, больных будут размещать в ряде спортивных комплексов, которые способны принять большое число людей.

Напомним, в Молдавии действует чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса. К 6 апреля число заболевших COVID-19 составило 965 случаев, 19 человек уже умерли от последствий коронавирусной инфекции.

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