Чебоксары, , 18:58 — REGNUM В Урмарском районе Чувашии два корпуса центральной больницы превратили в обсерватор после положительного теста на коронавирус у одной из пациенток. В нём проходят лечение 46 человек из группы первого контакта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что исследование на коронавирус дало положительный результат у одной из пациенток терапевтического отделения Урмарской центральной районной больницы.

«В связи с этим корпуса №1 и 2 решено перевести в работу обсерватора. Это отдельно стоящие здания, не связанные с основным корпусом. Круглосуточно пребывают в обсерваторе лица «первого» контакта — 20 работников медорганизации и 26 пациентов», — говорят в минздраве.

На домашний карантин отправлены 12 медицинских работников.

В министерстве отмечают, что специалисты других отделений медицинской организации продолжают свою работу «в штатном режиме».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Чебоксарах была закрыты две поликлиники после «сомнительного результата» на новую коронавирусную инфекцию у одного из медицинских работников. Известно, что она не выезжала из Чувашии.

Всего в настоящее время в республике выявлено восемь случаев коронавируса, из них один человек выздоровел и выписан домой.

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