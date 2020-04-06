Скопье, , 19:41 — REGNUM Венгрия направила Северной Македонии 100 тысяч защитных масок и защитных скафандров в качестве помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Груз сопровождал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В аэропорту гостя встретил заместитель главы правительства Северной Македонии по европейским делам Буяр Османи.

Политики обсудили приближающиеся переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС и процесс подготовки Европейским Советом рамок будущих переговоров.

Позднее Сийярто провел встречу со своим македонским коллегой Николой Димитровым.

В настоящее время Северная Македония входит во вторую стадию эпидемии — пик ожидается в конце апреля.

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