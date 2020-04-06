Афины , , 18:50 — REGNUM Количество новых фактов заражения коронавирусом на территории Греции резко снизилось, заявил 6 апреля на брифинге представитель министерства здравоохранения страны Сотирис Циодрас.

По его словам, за последние сутки выявлено только 20 новых случаев заражения COVID-19, тогда как в предыдущие дни фиксировалось от 60 до 95 новых заразившихся.

Сотирис Циодрас напомнил, что всего в стране выявлено 1 755 случаев заражения коронавирусом, из которых 79 закончились летальным исходом.

Тем не менее, заявили представители властей Греции, ослаблять меры защиты рано, так как ситуация может ухудшиться.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта 2020 года ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире была официально признана пандемией. Наибольшее число заражений выявлено в США.

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