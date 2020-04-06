Кишинёв, , 18:45 — REGNUM В Молдавии объявили еще десять выходных для бюджетников из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщил премьер-министр Молдавии Ион Кику, дня с 7 по 17 апреля объявлены выходными, но бюджетники получат зарплату в полном объеме, передает ИА REGNUM.

Кику уточнил, что после окончания чрезвычайного положения, эти дни нужно будет отработать и будет введена шестидневная рабочая неделя. Он также не исключил, что в зависимости отэпидемиологической ситуации, выходные могут быть продлены до конца апреля.

Положение о выходных днях не касается медучреждений, правоохранительных органов и сферы образования — уроки будут проходить дистанционно.

Напомним, в Молдавии до 15 мая действует чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса. К 6 апреля число заболевших COVID-19 составило 965 случаев, 19 человек умерли от последствий коронавирусной инфекции.

Вся прошлая неделя — с 30 мая по 5 апреля — в Молдавии была объявлена выходной.

Чрезвычайное положение действует и в соседнем с Молдавией Приднестровье. Там число заболевших насчитывает 47 человек.

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