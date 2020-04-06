Турин, Италия, , 18:41 — REGNUM Об излечении от коронавируса женщины 104 лет в Италии пишет 6 апреля Il Mattino di Padova.

Уточняется, что о заражении пожилой итальянки, которая уже пять лет живёт в доме престарелых в Пьемонте, стало известно в середине марта.

У женщины поднималась температура, она плохо себя чувствовала. Тест показал, что она, как и многие другие постояльцы дома престарелых, заразились COVID-19.

Однако 20 человек умерли, а 104-летняя женщина поправилась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Италии два пациента — мужчина в возрасте 101 года и женщина в возрасте 102 лет — также излечились от коронавируса.

Подобный случай также был отмечен в Иране и в Нидерландах.

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