Брянск, , 18:43 — REGNUM Мониторинг ситуации, связанной с лесными пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, организован Главным управлением МЧС России по Брянской области. Угроза населению отсутствует, сообщили 6 апреля в пресс-службе МЧС.

По данным спасателей, радиационный фон в регионе находится в норме. Угроза распространения природных пожаров и продуктов горения с зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на территорию Брянской области отсутствует. А по информации синоптиков метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы. Действующих очагов природных пожаров в регионе тоже нет.

В зоне отчуждения Чернобыля лесные пожары не прекращаются с 4 апреля. Предварительно, причиной возгорания сухой травы стал поджог. С огнём борются 138 человек и 32 единицы техники.