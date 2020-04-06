Ростов-на-Дону, , 18:41 — REGNUM Несмотря на продление нерабочих дней до 30 апреля 2020 года, в Ростове-на-Дону особое внимание уделят дезинфекции транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«В рамках действующего режима самоизоляции часть ростовчан продолжает трудиться, а значит, и пользоваться общественным транспортом. Горожане должны быть уверены в своей безопасности. Поэтому меры по дезинфекции общественного транспорта должны выполняться в прежнем объёме», — считает ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону количество подвижного состава, выходящего на городские маршруты в период действия режима самоизоляции, было решено сократить до 200 единиц. Однако пассажиры посчитали это количество недостаточным и потребовали увеличить число автобусов.

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