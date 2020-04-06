Кострома, , 18:41 — REGNUM Костромские ювелиры продолжили обыгрывать тему корнавируса в украшениях — сообщает корреспондент ИА REGNUM. На сайте бренда «Доктор Воробьев» появились новые изделия, посвященные COVID-19 — браслет, серьги и ювелирный пин. Украшения представлены в серебре и позолоте, их цена не превышает нескольких тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в конце марта бренд «Доктор Воробьев», специализирующийся на выпуске изделий на медицинскую тематику, презентовал подвеску в форме коронавируса. Изделие вызвало неоднозначную реакцию. Пользователи социальных сетей обвинили ювелиров в желании заработать на общемировой проблеме.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» владелец бренда «Доктор Воробьёв» Павел Воробьев сообщил, что первые кулоны в форме коронавируса начал выпускать еще до объявления пандемии. Ювелирный «микроб с шипами» создавался как символ победы над вирусом и знак солидарности с врачами.

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