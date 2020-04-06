Салехард, 6 апреля 2020, 18:37 — REGNUM На Ямале к вечеру 6 апреля выявлено 28 заражённых новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО.
Новосибирским федеральным центром «Вектор» подтверждены на наличие инфекции анализы 16 пациентов с Ямала: 8 новых случаев у жителей посёлка Пангоды, ещё 8 — у жителей Нового Уренгоя.
«В Новом Уренгое территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЯНАО ведётся эпидемиологическое расследование источников завоза в город инфекции», — сообщают в штабе.
Все 28 инфицированных новым коронавирусом находятся под наблюдением врачей. Из них 11 госпитализированы, а 17 проходят амбулаторное лечение.
Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале на карантин закрыли второй посёлок