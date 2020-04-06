Москва, , 18:36 — REGNUM В понедельник, 6 апреля участникам Всероссийского конкурса для учеников8−10 классов «Большая перемена» платформы «Россия — страна возможностей» открылась возможность пройти второй этап тестирования на сайте БольшаяПеремена.онлайн. При этом новые участники смогут присоединиться к конкурсу в любое время до 22 июня 2020 года.

Все тесты спроектированы в игровой форме. Тестирования будут доступны пользователям сайта последовательно.

Задача тестирований — подобрать для школьников именно те испытания, которые позволят максимально раскрыть их потенциал в ходе всего конкурса.

Первый тест открылся для участников 31 марта. «Твой код» — это тест, определяющий личностные особенности и черты характера человека, зоны комфорта и сильные качества для разных видов деятельности, особенности поведения человека в разных ситуациях.

Второй тест — «Твой вектор» — открылся 6 апреля. Тестирование поможет выявить предпочитаемые формы и способы действия и подходящие направления для дальнейшего профессионального развития школьников.

В рамках первого этапа конкурса также пройдет тестирование на профориентацию.

Основная задача тестирований состоит в том, чтобы выявить склонности участника, его сильные стороны и дать ему рекомендацию по выбору 1 из 9 направлений, по которым дальше проводится конкурс: «Твори!», «Сохраняй природу!», «Меняй мир вокруг!», «Будь здоров!», «Создавай будущее!», «Расскажи о главном!», «Делай добро!», «Познавай Россию!», «Помни!».

Директор по развитию проекта «ПроеКТОриЯ» Александра Потехина отметила: «Пускай никого не пугает слово «тестирование». Наша задача на данном этапе — помочь участникам лучше понять себя, четче обозначить свои интересы, склонности, способности. Эти знания пригодятся не только в рамках нашего конкурса, но и в жизни! Кроме того, после прохождения тестов, школьник получит целый набор полезных ссылок, рекомендаций, литературы и видеоматериалов, которые помогут ему еще больше погрузиться в подходящее направление, и даже составить свой индивидуальный образовательный трек».

«Большая перемена» — это всероссийский конкурс для учеников 8−10 классов. Он задуман как платформа для общения школьников, с помощью которой они смогут получить полезные знания и информацию по широкому кругу направлений.

Ключевая цель конкурса — дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или олимпиады. Главным критерием конкурсного отбора будет оценка навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире (например, умение вести коммуникацию и способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях).

Призы конкурса: 300 победителей (учеников 10 классов) получат по 1 миллиону рублей на оплату обучения в ведущих вузах страны, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. 300 учащихся 8−9 классов получат по 200 тысяч рублей, которые смогут направить на обучение в средне-специальных учебных заведениях или потратить эти средства на дополнительное образование и саморазвитие. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек».

Топ-20 школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн руб) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Педагоги, которые подготовили финалистов конкурса, смогут пройти образовательные программы в ведущих центрах страны.

Организаторы конкурса: АНО «Россия — страна возможностей», проект «Проектория», Российской движение школьников, ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнеры конкурса: Сбербанк России, Mail.ru Group.