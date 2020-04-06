Нижний Новгород, , 18:36 — REGNUM У пациента отделения городской клинической больницы №33 выявлено заражение коронавирусной инфекцией. Это подтвердили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

По предписанию регионального управления Роспотребнадзора отделение закрыто на карантин. В минздраве уточнили, что речь идёт об отделении нефрологии. При этом отделение диализа, где ежедневно получают жизненно необходимую процедуру 160 человек, продолжит работать.

У персонала больницы был произведен забор материла на выявление коронавируса.

«У двух сотрудниц младшего медицинского персонала выявлены положительные результаты без клинических проявлений», — цитирует сообщение ведомства «Коммерсантъ-Приволжье». Зараженные находятся на домашнем лечение, все контактные лица установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на карантин была закрыта Борская центральная районная больница. Пациента с выявленным заражением перевели в инфекционную больницу №2 в Нижнем Новгороде. Для пациентов и сотрудников больницы организовано питание и места для сна. Местная администрация закупила раскладушки и отправила их в больницу, карантин продлится 14 дней.