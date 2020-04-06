Кострома, , 18:34 — REGNUM Заражение COVID-19 подозревают у костромского врача-педиатра. Об этом 6 апреля информирует оперативный штаб Костромской области.

Врач работала в детской поликлинике № 1 в областном центре, её работа заключалась в обслуживании школ и дошкольных учреждений. В начале апреля доктора госпитализировали с подозрением на грипп.

В больнице у женщины взяли биопробы на коронавирус, первичный тест показал положительный результат. Сегодня, 6 апреля анализы педиатра направили для дальнейшего изучения в Москву.

По информации оперативного штаба, врач не могла контактировать с детьми и их родителями, так как все школы и дошкольные учреждения в области закрылись 22 марта. Роспотребнадзор проверил всех граждан, с которыми общалась врач. Сейчас они направлены на карантин. Поликлиника, где работает женщина, дезинфицирована и работает в обычном режиме.

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