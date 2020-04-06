Москва, , 18:28 — REGNUM Центр развития социального предпринимательства РГСУ — соорганизатор проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», «Лучший социальный проект года» — запустил информационно-аналитическую платформу #ВремяДействовать.

Ресурс создан в помощь социальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу в период пандемии Covid-19. Платформа запущена в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

На странице ресурса #ВремяДействовать можно найти полезную информацию не только для развития бизнеса, но и для себя. Платформа содержит ссылки на бесплатные полезные ресурсы, оперные постановки, экскурсии и концерты, а также востребованные и популярные курсы. Особенностью платформы является наличие календаря online-мероприятий, которые позволят всем пользователям получать информацию о самых интересных и полезных событиях, которые проходят в России.

«РГСУ всегда принимал активное участие в развитии социального предпринимательства — это и разработка закона, порядка присвоения статуса «социальное предприятие», и проведение различных образовательных и общественных мероприятий. И то, что сейчас эта отрасль переживает большой кризис — факт. В наших силах совместно с партнерами разработать комплекс мер, направленных на минимизацию последствий этого кризиса. Именно для этого мы запустили интернет-портал #ВремяДействовать, который дает возможность пройти обучение по одной из наших образовательных программ, воспользоваться онлайн-ресурсами, симулятором. Мы также запустили горячую линию для обращений социальных предпринимателей — это даст нам возможность получить обратную связь и отзывы на новые меры поддержки. Портал ориентирован в том числе на некоммерческий сектор, и нам бы хотелось, чтобы общими усилиями мы находили решения и новые возможности», — прокомментировала ректор РГСУ, сопредседатель конкурсной комиссии «Лучшего социального проекта года» Наталья Починок.

Пользователям будет доступна дистанционная образовательная программа «Проектное управление в области социального предпринимательства» — совместная разработка РГСУ, АО «МСП Банк» и Министерства экономического развития РФ. Получить к ней бесплатный доступ можно до 15 мая текущего года. Она позволяет проходить промежуточные тестирования для закрепления материала и дает сопровождение тьютора на каждом этапе обучения.

Кроме того, на платформе работает интерактивный симулятор, который поможет социальному предпринимателю, не выходя из дома, получить рекомендации по заполнению необходимого пакета документов для получения статуса «социальное предприятие». Также здесь представлен список уполномоченных региональных органов власти, которые проводят работу по формированию реестра социальных предприятий.

«Сегодня, в условиях падающего спроса на услуги социальных предпринимателей, важно не опускать руки. Именно поэтому мы решили, что все социальные предприниматели страны и заинтересованные участники МСП должны получить доступ к нашим ресурсам — образовательным и методическим. Сейчас мы с АО «МСП Банк» и Минэкономразвития РФ обсуждаем также разные варианты развития сектора социального предпринимательства в посткризисное время. Поэтому мы предлагаем пользователям платформы пройти опрос по возможным мерам поддержки. В планах у нас проведение экспертных онлайн-мероприятий, в рамках которых мы будем стараться решить конкретные вопросы предпринимателей», — отметил руководитель Центра развития социального предпринимательства, эксперт Министерства экономического развития РФ Денис Богатов.

Обращения на горячую линию платформы будут обрабатываться как на федеральном, так и региональном уровне.