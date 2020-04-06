Тбилиси, , 18:27 — REGNUM Грузия попала в число тех 38 стран, которым Европейский банк реконструкции и развития выделит в сумме 1 млрд евро на преодоление вызовов, стоящих перед экономикой в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ЕБРР в разделе Грузии.

Помощь, которую банк выделит ряду государств в рамках так называемого «Пакета солидарности», была главной темой телефонного разговора министра финансов Грузии Иванэ Мачавариани с управляющим директором банка по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроном и региональным директором по Кавказу Катариной Бьорлин Хансен. Представители ЕБРР подчеркнули, что выделяемая Грузии сумма должна быть направлена на помощь местным компаниям в преодолении вызванных пандемией проблем.

Министр финансов Грузии поблагодарил ЕБРР за поддержку и выразил надежду, что «с помощью международных партнеров грузинская экономика сможет справиться с этим глобальным вызовом с минимальными потерями».

В сообщении отмечается, что «ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Грузии и с начала своей деятельности в стране инвестировал более 3,7 млрд евро в 249 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, причем 87% этих инвестиций приходится на частный сектор».

Какая именно сумма из 1 млрд евро достанется Грузии, не уточняется.

По данным на 6 апреля, всего в Грузии зарегистрировано 188 случаев коронавируса. 39 человек выздоровели, 2 скончались. В зонах карантина находятся 5056 человек, а в стационарах — 386 пациентов.