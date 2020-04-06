Рязань, , 18:24 — REGNUM В исправительной колонии №5 в Рязанской области выявлен случай заболевания коронавирусом одного из сотрудников. Об этом сообщает 6 апреля пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Отмечается, что в колонии введены режимно-ограничительные мероприятия. Прекращен прием осуждённых и перевод их в другие учреждения, приостановлены все свидания, прием посылок и передач.

«У лиц, которые находились в контакте с заболевшим сотрудником, взяты необходимые анализы. Также тесты на COVID-19 взяты у всех осужденных с признаками ОРВИ. Все результаты отрицательные», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что факту несоблюдения неотложных мер по предупреждению распространения коронавируса в колонии назначена служебная проверка. В целом, как заверили в управлении, эпидемиологическая обстановка в учреждении на данный момент «стабильная».