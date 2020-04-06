Москва, , 18:24 — REGNUM Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгин». Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба ФМБА.

Сообщается, что начаты клинические исследования данной схемы лечения.

Стоит отметить, что «Даларгин» — это препарат российского производства, который используется для лечения острых фаз язвенной болезни желудка и двенадцатиперсонй кишки, а также острого панкреатита, в том числе и некротического.