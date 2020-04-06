Кишинёв, , 18:19 — REGNUM В Молдавии число умерших от коронавируса к 6 апреля достигло 19 человек, а число заболевших приближается к 1 тыс. человек. Как передает ИА REGNUM, об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

За последние сутки в республике двое человек скончались от последствий коронавируса, а также выявили 101 новый случай заражения. Ежедневный рост числа заболевших, таким образом, на спад: в предыдущие сутки выявляли до 170 новых случаев, и это число постоянно росло.

По словам Думбрэвяну, из числа новых зараженных четыре человека заразились за границей, остальные 97 — внутри страны. Больше всего случаев заражения выявлены в столице Кишиневе.

С начала эпидемии в Молдавии 37 пациентов, заболевших коронавирусом, полностьювыздоровели. В свои подсчеты в Кишиневе включают и жителей Приднестровья, на территорию которого претендует Молдавия.