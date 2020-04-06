Ростов-на-Дону, , 18:20 — REGNUM Несмотря на существующую угрозу распространения коронавирусной инфекции, в Ростовской области продолжается подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 6 апреля.

«Несмотря на напряжённую нынешнюю ситуацию, мы должны всё учесть, ничего не упустить. Организовать и провести празднование 75-летия Победы нужно так, чтобы не только у нас в стране, но и во всем мире это заметили. Мы свою Победу никому не отдадим!» — сказал глава региона Василий Голубев в ходе заседания областного оргкомитета.

Известно, что торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, запланированы в музейном комплексе «Самбекские высоты». Пока не отменёны парад на Театральной площади, к которому готовятся 5 тыс. военнослужащих, полёты военной авиации шествие «Бессмертного полка».

ИА REGNUM ранее сообщало, что угроза распространения COVID-19 не повлияет на тех, кто желает пройти в едином строю с портретами родных и близких, подчеркнул руководитель регионального общественного движения «Бессмертный полк» Андрей Кудряков.

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