Тюмень, , 18:11 — REGNUM В Тюменской области к вечеру 6 апреля насчитывается 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них четверо пациентов выздоровели и выписаны. Из находящихся на госпитализации семи пациентов трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сообщила 6 апреля на брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Все подключенные к ИВЛ — это люди старшего возраста. Их состояние оценивается врачами как тяжёлое. Остальные пациенты с COVID-19 готовятся к выписке.

С подозрением на новую коронавирусную инфекцию в инфекционной больнице Тюмени находится 25 человек. В обсерваторе «Градостроитель» наблюдаются трое контактировавших с заболевшими.

На домашнем карантине в Тюменской области находятся 3,5 тыс. жителей.