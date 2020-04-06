Йошкар-Ола, , 18:09 — REGNUM В Йошкар-Оле в рамках дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса начали санитарную обработку. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Марий Эл.

Так, в первую очередь были продезинфицированы помещения городской больницы, расположенной в микрорайоне «Ремзавод». Полностью будет продезинфицирован так называемый «медгородок».

В проведении санитарных мероприятий участвует военная техника Йошкар-Олинской ракетной дивизии. Ёмкость цистерн авторазливочных комплексов составляет 2,7 тыс. литров, техника может обрабатывать полосу до пяти метров, расход раствора составляет 0,5 л на кв метр.

Сегодня на обработку вышли три машины, 7 апреля в указанных мероприятиях примут участие уже шесть единиц техники.

Планируется обработать не только общественные пространства и места массового пребывания граждан, но и подъезды многоквартирных домов, перила, подоконники, кнопки лифтов.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в Марий Эл выявлено 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все больных госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.