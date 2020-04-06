Ростов-на-Дону, , 18:05 — REGNUM Медицинские учреждения в Ростовской области получат больше аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чем предполагалось. Это следует из информации, размещённой на сайте донского губернатора 6 апреля, передаёт ИА REGNUM.

В частности, глава региона Василий Голубев распорядился закупить дополнительно 17 аппаратов ИВЛ. Кроме того, согласно заявке в федеральное министерство, региону необходимо ещё 162 таких аппарата. Буквально неделю назад лечебные учреждения нуждались в несколько меньшем количестве оборудования.

ИА REGNUM напоминает, что всего в настоящее время в донских медучреждениях есть 653 аппарата ИВЛ. В конце марта в пресс-службе донского губернатора сообщили, что помимо закупки 17 аппаратов ИВЛ сделана заявка на централизованную поставку 128 аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, поданным на 6 апреля в Ростовской области зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под наблюдением врачей остаются 3,7 тыс. человек.

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