Симферополь, , 18:04 — REGNUM Крымским медработникам, соцработникам и сотрудникам Роспотребнадзора дали право на бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте до лета 2020 года. Соответствующий законопроект в двух чтениях 6 апреля приняли депутаты Госсовета РК.

«Согласно внесённым изменениям, работники государственных медучреждений, социальные работники и сотрудники крымского управления Роспотребнадзора получают право на льготный проезд в общественном транспорте, следующем по маршрутам в городском и в пригородном сообщении», — сообщили в пресс-службе Госсовета РК.

Меры социальной поддержки будут предоставляться на основании справки работодателя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму ограничили работу муниципального транспорта — пассажирские перевозки осуществляются только утром и вечером.

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