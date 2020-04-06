Симферополь, 6 апреля 2020, 18:04 — REGNUM Крымским медработникам, соцработникам и сотрудникам Роспотребнадзора дали право на бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте до лета 2020 года. Соответствующий законопроект в двух чтениях 6 апреля приняли депутаты Госсовета РК.
Меры социальной поддержки будут предоставляться на основании справки работодателя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму ограничили работу муниципального транспорта — пассажирские перевозки осуществляются только утром и вечером.
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