Москва, , 18:01 — REGNUM Граждане России в большей степени боятся экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции, нежели самого коронавируса. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного порталом OMI. К аналогичным выводам пришло исследование ИНСОМАР на фокус-группах.

Согласно результатам опросов, порядка 60% граждан в большей степени опасаются экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции, а не самого коронавируса.

Эксперты считают, что в таких условиях больше всего политических очков могут получить «стабилизаторы экономики» — это и глава правительства Михаил Мишустин и ряд министров. Также есть шанс поднять свой рейтинг у тех губернаторов, которые смогут провести свой регион через пандемию без существенных экономических последствий.