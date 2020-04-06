Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Вслед за Петербургом власти Ленинградской области объявили кампанию сбора планшетов для школьников региона, у которых нет возможности учиться дистанционно с помощью компьютерной техники и интернета.

«По данным комитета образования Ленобласти, 3500 из 178 000 школьников региона не имеют гаджетов для дистанционного обучения», — сообщили 6 апреля в областной администрации.

В связи с этим в регионе началась акция «Помоги учиться!», в ходе которой чиновники рассчитывают собрать необходимое количество планшетов для учащихся областных школ.

На призыв о помощи первыми откликнулись компании «Выборжец» и «Евроинвест», предоставив по 150 учебных планшетов.

Сбор гаджетов ведется комитетом цифрового развития Ленобласти.

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Напомним, в соседнем Петербурге 16 904 школьника не имеют дома компьютерной техники и выхода в интернет. В связи с этим Смольный уже обратился к бизнесу и жителям с просьбой пожертвовать не используемые исправные планшеты детям.