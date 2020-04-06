Иваново, , 17:58 — REGNUM Пожароопасный сезон объявлен в Ивановской области с 6 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Последствия лесного пожара Https://37.mchs.gov.ru/

Постановлением регионального правительства утвержден перечень из 49 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в 2020 году.

Пожароопасный сезон в ивановской области в этом году начался раньше обычного — причиной стала сухая погода и ранее завершение паводка.

«На последней неделе марта в регионе участились случаи возникновения неконтролируемых палов сухой травы. Лесопожарная служба региона приступила к патрулированию лесных участков для выявления и ликвидации очагов возгораний. Проводится разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах», — уточнили в пресс-службе.

Лесные пожары в регионе участились. Так, днём 6 апреля в Южском районе огонь уничтожил 0,4 га травяной подстилки на территории лесничества.