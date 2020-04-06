Порто-Ново, , 17:57 — REGNUM Первый летальный исход заражения вирусом SARS-CoV-2 зафиксирован в Бенине, сообщили 6 апреля в пресс-службе бенинского минздрава.

От вызванного коронавирусом заболевания скончалась женщина 43 лет. О том, что она была инфицирована вирусом SARS-CoV-2, стало известно уже после её смерти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта стало известно о первом случае заражения SARS-CoV-2 в Бенине. Сейчас в этой африканской стране количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 23.

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