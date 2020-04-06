Курск, , 17:55 — REGNUM В Курской областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко скончался пациент с внебольничной пневмонией, а его тест на коронавирус показал неопределённый результат. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в пресс-службе областной администрации.

Мужчина средних лет проходил лечение от внебольничной пневмонии, у него также было несколько сопутствующих заболеваний. Тест на коронавирус, который ему проводили во время лечения, показал неопределённый результат.

Анализы отправлены на повторное исследование в лабораторию Москвы. Их результаты пока неизвестны.

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