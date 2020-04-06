Красногорск, 6 апреля 2020, 17:52 — REGNUM Участковые в Подмосковье приостановили прием граждан из-за опасности распространения коронавируса, сообщает 6 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
«В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) приостановлено осуществление участковыми уполномоченными полиции приема граждан», — говорится в релизе.
Теперь прием заявлений будет осуществляться в письменной, электронной форме и по телефону, уточняют в ведомстве.